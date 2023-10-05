Германия не желает тонуть вместе с Францией: закулисье звонка Шольца Алиеву

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Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева от переговоров в Гранаде запустил нешуточную «движуху» на европейско-азербайджанском треке. Президенту Азербайджана позвонил канцлер Германии. Пресс-служба рассказывает об этом сдержанно: Ильхам Алиев и Олаф Шольц обменялись мнениями по региональным вопросам, Шольц выразил поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета стран региона и Брюссельскому процессу, высоко оценил визит миссии ООН, Ильхам Алиев подчеркнул приверженность Азербайджана региональной повестке мира и поддержку Брюссельского процесса, напомнил о гуманитарной помощи и программе реинтеграции для армян Карабаха и подчеркнул, что миссии ООН не зафиксировала никакого ущерба гражданскому населению и гражданско-общественной инфраструктуре.

Ну куда более интригующие процессы остались «за кадром». Звонок Олафа Шольца Ильхаму Алиеву – верный признак, что Германия более не намерена действовать на южно-кавказском треке в одной связке с Францией. А это для Парижа серьезный удар.

Напомним: по сведениям немецких изданий, в частности, Frankfurter Allgemeine, во Франции мечтали добиться, чтобы весь Евросоюз «решительно встал» на сторону Армении. Честно говоря, надо очень серьёзно уйти в отрыв от реальности, чтобы планировать нечто подобное.

Евросоюз – это не только Франция, наполовину Франкоязычная Бельгия и Люксембург. В его состав входят ещё Венгрия, член Организации Тюркских Государств, Греции, Италии, Болгария и Румыния – покупатели и транзитеры азербайджанского газа. И если в Елисейском дворце и на набережной Кэ д’Орсе выражение «влияние Азербайджана в Евросоюзе» кому-то режет слух, и это ещё не значит, что такого влияния нет. Но в Париже свято уверены, что все вопросы в ЕС решает исключительно «старая Европа», а точнее, Франция и ФРГ – крупнейшие европейские экономики. Так или иначе, судя по всему, во Франции возлагали большие надежды именно на Германию. ФРГ как бы не очень сильно интегрирована в политические процессы на Южном Кавказе, здесь на постоянной основе критиковали Азербайджан за «нарушения прав человека», вкладывали инвестиции в горно-обогатительные предприятия Армении и т.д. На берлинском векторе Париж надеялся на успех. А дальше французские стратеги явно рассчитывали «продавить» остальных.

Насколько эта стратегия имела шансы на успех – вопрос открытый. Как напоминают эксперты, диктат Парижа и Берлина в структурах ЕС раздражает многих, в том числе страны Балтии, Восточной Европы, Грецию.

Но теперь становится очевидно, что готовность Германии поддерживать «армянский крен» Франции в Париже сильно переоценили. В Берлине в последние годы заметно продвигают свои интересы на Южном Кавказе, прощупывают варианты с закупкой газа у Азербайджана и уж точно понимают, какая страна в этом регионе занимает лидирующие позиции в политике и экономике. А ещё приглядываются к Центральной Азии, «ворота» в которую – это опять-таки Азербайджан. И при таком раскладе таскать для Франции каштаны из огня? Строго говоря, по данным немецких газет, первые «звоночки» зазвучали ещё тогда, когда глава МИД Франции Катрин Колонна пыталась уговорить министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок отправиться в Ереван вместе с ней, но та отказалась. А теперь звонок Олафа Шольца Ильхаму Алиеву расставляет акценты: Германия не намерена действовать на Южном Кавказе в фарватеры французской политики. Точнее, не желает вместе с ней «тонуть» и огребать последствия французской далеко не профессиональной дипломатии.

Судя по всему, думать и просчитывать последствия собственных действий – явно не самая сильная сторона не только армянской, но и французской дипломатии. Поговорка насчёт «с кем поведёшься– от того наберёшься» сработала и здесь.

Нурани, обозреватель