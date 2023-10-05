Россия планирует создать базу в Абхазии

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Главарь сепаратистов Абхазии Аслан Бжания заявил, что подписал с российским руководством соглашение о создании военно-морской базы Черноморского флота. Она будет расположена в Очамчире, на месте старой советской.

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота», — сообщил Аслан Бжания. По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии.

Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе, который Москва аннексировала вместе с Крымом в 2014 году, неоднократно подвергался атакам украинских сил после начала вторжения в Украину в 2022 году, напоминает агентство Reuters, сообщая эту новость.