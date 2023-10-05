Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

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Президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить помощь Киеву до созыва парламента.

Об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на представителя словацкого лидера Мартина Стрижинеца.

По его словам, политик таким образом проявила уважение к результатам парламентских выборов, победу на которых одержала антиукраинская партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (Smer-SD). Экс-премьер обещал избирателям «не передавать Украине ни одного снаряда».

По мнению самой Чапутовой, игнорировать позицию этой партии — плохой прецедент на будущее.