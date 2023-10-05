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СГБ показала кадры задержания Араика Арутюняна (видео)

СГБ показала кадры задержания Араика Арутюняна (видео)

Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Службой государственной безопасности принимаются комплексные меры по уголовным делам в связи с расследованием преступлений против мира и человечности, военных, террористических и других преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими на территории Карабахского региона Азербайджана.

Экс-главарь сепаратистов Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности.

В ходе расследований появились основательные подозрения в том, что Арутюнян Араик Владимири, родившийся в 1973 году в г. Ханкенди, участвовал в захватнической войне в качестве «президента вымышленной «Нагорно-Карабахской Республики» на территории Азербайджана и под другими именами, собирал наемников, проводил учения с ними и финансировал, организовывал их привлечение к военному конфликту и военным операциям, нарушал нормы международного права во время вооруженного конфликта, давал преступные приказы во время вооруженного конфликта.

Напомним, 28 октября 2020 года Араик Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении на основании решения суда была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан Службой госбезопасности Азербайджана в городе Ханкенди, ему предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

В настоящее время Генеральная прокуратура и СГБ продолжают принимать необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.

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