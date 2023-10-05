Олаф Шольц позвонил Ильхаму Алиеву и поддержал территориальную целостность Азербайджана

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Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями по региональным вопросам. Олаф Шольц выразил поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета стран региона. Он подчеркнул, что его страна поддерживает Брюссельский процесс, возглавляемый президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. Канцлер Германии высоко оценила визит постоянной координационной миссии ООН в город Ханкенди в Азербайджане как позитивный шаг.

Глава государства подчеркнул приверженность Азербайджана региональной повестке мира и поддержку Брюссельского процесса с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев отметил гуманитарную помощь, оказанную центральным правительством армянским жителям Карабаха, сказал, что армянским жителям на местах были оказаны услуги в сфере миграции, социальной защиты, начались процессы регистрации, с этой целью был создан отдельный портал.

Глава государства отметил, что в качестве демонстрации прозрачности, обеспечиваемой Азербайджаном в этой сфере, группа представителей резидентского координационного офиса ООН в нашей стране и специализированных структур ООН посетила территорию, они выступили с соответствующим заявлением о том, что никакого ущерба гражданскому населению и гражданско-общественной инфраструктуре не зафиксировано.