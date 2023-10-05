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Главное Мир

В Японии начали сброс второй партии воды с «Фукусимы»

В Японии начали сброс второй партии воды с «Фукусимы»

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) начала сброс второй партии очищенной от радиации и токсичных примесей воды с атомной электростанции в океан. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Второй раунд сброса очищенной воды со станции начался», — заявил оператор АЭС.

Согласно планам TEPCO, в обшей сложности вторая фаза сброса жидкости займет три недели, в сутки будут сбрасывать примерно 460 тонн воды через подводный тоннель. Всего в резервуарах АЭС скопилось свыше 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного в марте 2011 года в результате цунами реактора станции.

В сентябре стало известно, что Токио запланировал еще три сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» к марту 2024 года.

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