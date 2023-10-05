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Сунак хочет ограничить продажу сигарет в Великобритании

Сунак хочет ограничить продажу сигарет в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует создать в Великобритании «покорение некурящих», запретив продажу сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года, сообщается на сайте правительства страны.

«Родители не хотят, чтобы их дети начинали курить. Это смертельная привычка, убивающая людей и стоящая нашей системе здравоохранения миллиарды ежегодно», – приводится в сообщении заявление Сунака.

Согласно предложению премьера, люди, родившиеся позже 1 января 2009 года, уже никогда не смогут приобрести табачные изделия в Англии. Таким образом, если не отменять это ограничение, в какой-то момент в стране попросту не останется курящих людей.

Также власти страны планируют снизить уровень привлекательности и доступности электронных сигарет для молодежи.

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