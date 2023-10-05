Цимбалюк: Азербайджан показал, как следует восстанавливать территориальную целостность

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В очередном выпуске проекта «Все буде Україна» с грузинским политологом Гелой Васадзе украинский журналист Роман Цимбалюк заявил об Азербайджане как о примере для подражания для Украины. Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Это пример Украине для подражания», – заявил он, комментируя антитеррористические мероприятия Азербайджана в Карабахе и последующие за ними аресты членов сепаратистской хунты.

«Когда мы видим Варданяна и других должностных лиц в наручниках в азербайджанской тюрьме, это является прекрасным примером для реализации против украинских «гауляйтеров». Азербайджан нам показал, как следует восстанавливать территориальную целостность», – отметил журналист.

«В глобальном плане Азербайджан можно поздравить», – подытожил Цимбалюк.