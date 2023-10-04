Турецкий министр допустил прокладку Зангезурского коридора через Иран

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Зангезурский коридор, в случае отказа Армении участвовать в его создании, может пройти через Иран.

С данным заявлением выступил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу, которого цитирует TRT.

«Важным вопросом является то, пойдет ли Зангезурский коридор через Армению. С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой из территорий, через которую пройдет. Мы думаем, Армения проведет оценку этого вопроса без политически опосредованных соображений. В противном случае в качестве альтернативы будет идти речь о том, что коридор пройдет через границы Ирана», – отметил министр.

По его словам, в значительной степени зангезурский маршрут уже готов за исключением некоторых отрезков пути.

«Существует маршрут, который идет от Баку до города Ханкенди. После него идут выполняемые турецкой компанией работы до границы с Арменией. В Нахчыване есть маршрут длиной около 110 км, и там надо немного достроить дороги. После чего маршрут пойдет до Карса. На турецкой территории будет 224 км дорог», – заявил Уралоглу.

Он отметил, что в скором времени начнутся работы на территории Нахчывана. «В течение месяца Турция проведет тендер на строительство части маршрута на своей территории», – добавил министр.