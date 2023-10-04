Байден посвятит «большую речь» поддержке Украины

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Президент США Джо Байден планирует выступить с «большой речью» по поводу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

На брифинге для прессы Байден прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Палаты представителей США Пола Маккарти и нежелание конгрессменов-республиканцев выделять дополнительные средства на помощь Украине. Он отметил, что вскоре выступит с «большой речью», но когда именно – не уточнил.

«Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената обеих партий заявили, что они поддерживают финансирование поддержки Украины. Очень скоро я выступлю с большой речью по этому вопросу», – сказал Байден.

В то же время, президент США отметил, что есть и другие способы оказывать Украине помощь, но он не планирует вдаваться в детали.

У президента Байдена спросили, обещал ли он Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины. «Я разговаривал с Зеленским, и все, что он просил, мы выполнили», – ответил президент.