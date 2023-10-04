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Правительство Великобритании проявило неуважение к «Галатасараю»

Правительство Великобритании проявило неуважение к "Галатасараю"

Руководство турецкого футбольного клуба «Галатасарай» обвинило правительство Великобритании в проявленном неуважении по отношению к команде.

Данное заявление опубликовала пресс-служба «Галатасарая».

Во вторник «Галатасарай» на выезде со счетом 3:2 победил английский «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, возникших у игроков, технического персонала и сотрудников нашей команды в процессе получения виз, продолжилось и во время въезда нашей команды в Великобританию и со вчерашнего вечера превратилось в обращение, противоречащее общечеловеческим ценностям в области прав человека, – говорится в заявлении. – Взлет нашего командного самолета, который произошел вчера поздно вечером, был излишне затянут бессмысленно подробными проверками багажа и превращен в пытку. Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране. Следует знать, что никто не может так обращаться с игроками, техническим составом и руководителями спортивного клуба «Галатасарай», мы сообщаем всей общественности, что будем бороться до конца с теми, кто ведет себя недостойно. Независимо от всего, что произошло, мы благодарим представителей «Манчестер Юнайтед», которые любезно приветствовали наш клуб до и после матча».

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