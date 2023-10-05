Швеция не хочет портить отношения с Турцией

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Швеция хочет иметь хорошие отношения с Турцией, когда станем членом НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на Варшавском форуме по безопасности.

«Турция — наш важный союзник. Мы хотим иметь хорошие отношения с Турцией, когда станем членом НАТО. Считаю, что сегодня для нас важно как можно скорее стать членом НАТО. Это, конечно, имеет для нас большое значение, потому что мы хотим попасть в сферу действия пятой статьи и общего оборонного планирования альянса», – сказал Йонсон.

Глава шведского ведомства также привлек внимание к географическому положению Швеции и отметил хорошие возможности страны как над, так и под водой.

«У нас есть хороший опыт работы в Арктическом регионе. Выжить в Арктике — это одно, а сражаться — совсем другое», – сказал он.