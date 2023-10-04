Росмиротворцы отчитались о разоружении армянских НВФ

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Разоружившиеся члены незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана по состоянию на 4 октября сдали 84 единицы бронетехники, 104 орудия полевой артиллерии и около 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«На 4 октября сдано: 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств ПВО, 104 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, один БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов», – говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.