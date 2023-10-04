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Амирбеков призвал к возобновлению мирных переговоров между Баку и Ереваном

Амирбеков призвал к возобновлению мирных переговоров между Баку и Ереваном

Азербайджан и Армения должны немедленно возобновить мирные переговоры.

С данным заявлением представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков выступил, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

«Нужно немедленно возобновить мирные переговоры, возобновить обсуждение вопроса делимитации границ и, конечно, обсудить восстановление коммуникаций. Это три основных направления мирного процесса, которые имеют большие перспективы», – отметил Амирбеков.

Он добавил, что роспуск незаконного режима в Карабахе устранил главный камень преткновения на пути к более широкому миру в регионе.

По его словам, Азербайджан устранил и другое препятствие на пути к этому – незаконное военное присутствие армянских формирований на своей суверенной территории.

Он также сказал, что Азербайджан ведет активный диалог с армянскими жителями Карабахского региона, и планы по реинтеграции охватывают различные сферы, в рамках которых карабахские армяне могли бы воспользоваться своими социальными, экономическими, политическими, культурными и религиозными правами.

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