98 армян хотят присоединиться к процессу реинтеграции (обновлено)

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19:12 На сегодняшний день в Государственную миграционную службу поступило в общей сложности 98 обращений о присоединении к процессу реинтеграции.

Об этом говорится в совместном сообщении Государственной миграционной службы и Министерства труда и социальной защиты в связи с процессом реинтеграции армян в Карабахе.

Прием заявок на реинтеграцию, их исполнение и просветительская работа ведутся на портале reintegration.gov.az (включая колл-центр, WhatsApp, чат и электронную почту).

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18:53 Государственная миграционная служба и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовали совместную информацию о процессе реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Об этом говорится в совместной информации двух вышеуказанных структур.

Отмечается, что с целью присоединения к процессу реинтеграции в ГМС обратились 15 человек.