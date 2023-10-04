Челик: Это неприемлемо для президента Азербайджана

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Возражения европейских лидеров против участия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в пятисторонней встрече (Азербайджан-Армения-Франция-Германия-Европейский Союз) неприемлемы.

С данным заявлением выступил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

«Кто такая Франция? Франция — страна в Минской группе ОБСЕ, которая не решала проблему в течение 30 лет. Франция сядет за стол переговоров, а Турция, которая способствует миру в регионе, нет? Конечно, это неприемлемо для президента Азербайджана Ильхама Алиева. Карабах вернулся к своим хозяевам. Франция и словом не упоминает о том, что Армения является оккупантом. Те, кто не может даже этого сделать, собираются, чтобы якобы способствовать миру», – отметил он.