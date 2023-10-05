Азер Аллахверанов рассказал о том, кому из армян Карабаха будет предоставлено гражданство Азербайджана

1027 Просмотров

За девять месяцев этого года по линии программы МОМ в Азербайджан добровольно вернулось 1367 наших граждан. Из них 1149 человек прибыли из Молдовы, предполагается, что это те, которые жили в Украине, но поскольку авиасообщение из-за войны не работает, они вернулись через Кишинев. Об этом Minval.az сообщил председатель Общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив» Азер Аллахверанов, комментируя вопрос об оказании помощи добровольно вернувшимся гражданам Азербайджана.

По его словам, из общего числа вернувшихся 107 человек прибыли из Германии.

Отметим, что 3 октября азербайджанское представительство Международной организации по миграции (МОМ) распространило информацию о том, что за первые девять месяцев 2023 года 293 гражданам Азербайджана, добровольно вернувшимся в страну происхождения, была оказана помощь в реинтеграции наличными и безналичными средствами. Так, за последние пять лет (2018-2023 гг.) в Азербайджан добровольно вернулись 4 794 граждан, из которых 3135 получили поддержку в рамках проектов МОМ.

А.Аллахверанов рассказал о том, что служит причиной возвращения этих людей обратно в Азербайджан, а также разъяснил процедуру предоставления гражданства этническим армянам Карабахского экономического района.

– Что же служит веской причиной возвращения на Родину для таких людей?

– Есть определенное количество наших граждан, проживающих в странах ЕС. Не у всех, кто уезжает, жизнь складывается благополучно. Определенная их часть не может полностью интегрироваться в общество той или иной страны, и поэтому желает вернуться в Азербайджан, но не имеет на это возможности. У кого-то проблемы финансового характера, у кого-то – с документами. Но все эти люди – граждане Азербайджана, которые в рамках той или иной программы, реализуемой международными организациями, могут вернуться иди же получить необходимую поддержку. В информации говорится именно о гражданах, которые смогли воспользоваться программой по возвращению, реализуемой МОМ. Отмечу, что, кроме этой организации, есть еще несколько, занимающихся аналогичной поддержкой, содействием в добровольном возвращении – в Германии и Голландии. Эти организации оказывали необходимую помощь будущим репатриантам, желающим вернуться в страну происхождения. Но как я уже отметил выше, не все желающие вернуться могут реализовать это желание. В этом плане МОМ оказывает необходимую помощь: ведет тесную работу с нашими дипмиссиями, покупает билеты, оказывает медпомощь во время репатриации, если таковая потребуется, оказывает содействие, если документы просрочены. После того, как люди вернулись из стран Евросоюза, им оказывается помощь по микрокредитованию, чтобы возвращенец остался на Родине и не думал о повторном отъезде.

– Из каких стран ЕС возвращаются чаще всего?

– Однозначно, по большей части это Германия, так как с 2014 года на территории этой страны незаконно проживало очень много наших граждан. Но есть и другие страны, откуда также возвращаются наши граждане: Чехия, Польша, скандинавские страны.

– Эти люди отказались от гражданства Азербайджана? Ведь известно, что получить наше гражданство заново будет очень сложно.

– Эти люди – не отказники от гражданства. Как раз эта программа распространяется на граждан Азербайджана. Если гражданство в ходе проверки не подтверждается, то, соответственно, программа на этого возвращенца не распространяется.

– Если человек по каким-то причинам отказался от гражданства Азербайджана, но со временем передумал и захотел вернуть гражданство. Есть ли у него шанс снова получить гражданство нашей страны?

– В миграционном кодексе есть определенная процедура, подразумевающая восстановление гражданства. И потому я думаю, что люди, потерявшие гражданство в виду каких-то причин, если законодательство им позволяет восстановить его, могут обратиться и обращаются, и есть немало фактов восстановления гражданства.

– Грядущая реинтеграция армян Карабаха тоже связана с процедурой приема азербайджанского гражданства. Будет ли разниться эта процедура с той, через которую в Азербайджане проходят другие, желающие получить гражданство? Если да, то не вызовет ли это осуждения со стороны общества? Ведь есть много тех, кому в Азербайджане отказывают в предоставлении гражданства, несмотря на то, что они живут здесь десятки лет.

– Ситуация немного другая, но тем не менее ничего вразрез с законом идти не будет. По сути, процесс получения карабахскими армянами гражданства Азербайджана подразумевает в себе все те элементы, которые я назвал. Кроме того, есть карабахские армяне, жившие на этой территории до 1988-89 гг. Их гражданская принадлежность может быть признана автоматически. Отмечу, что соответствующие структуры уже приступают к работе в этом направлении, определяют гражданскую принадлежность армян. Параллельно расследуется, являются ли они гражданами другой страны. Если это так, то человек должен отказаться от другого гражданства, и в течение определенного времени (обычно на практике это занимает год) он может получить гражданство Азербайджана. Вопросами предоставления гражданства занимается госкомиссия по вопросам гражданства при президенте Азербайджана, но государственная миграционная служба в качестве структуры, отвечающей за прием документов на рассмотрение, определение гражданства и так далее, непосредственно занимается приемом, получает соответствующие заявления по документам.

Затем совместно с другими структурами начинается процесс по определению гражданской принадлежности того или иного этического армянина, живущего на территории Карабаха. Что касается осуждений, скажу так: мы живем в правовом государстве, и в нашем правовом поле неприемлема дискриминация по этническому, расовому, национальному, религиозному и социальному признакам. Но недовольства так или иначе будут иметь место, ведь в течение 30 лет наши территории находились под оккупацией, и не исключено, что проживающие в Карабахе армяне в свое время принимали непосредственное участие в сепаратистском движении, направленном против Азербайджана, возможно даже, что эти люди стреляли в наших солдат.

Но этими вопросами будут заниматься правоохранительные органы, и амнистия будет применена далеко не для всех, военные преступники, которых удастся выявить, ответят за все. Но я думаю, что карабахские армяне, желающие реинтегрироваться в азербайджанское общество, прекрасно осознают свою ответственность, в их биографии не должно быть «темных пятен». И если соответствующая процедура и конечное заключение дадут возможность стать гражданами нашей страны, они приобретут право пользоваться всеми возможностями, которые дает азербайджанское правительство в рамках реинтеграционных программ.

Да, некоторым бывшим гражданам Азербайджана действительно отказывают в повторном получении гражданства, но тем не менее есть определенное количество людей, которые получают такое право. Ежегодно мы публикуем статистические данные касательно иностранцев, которые впоследствии становятся гражданами нашей страны, причем с этими гражданами проводится определенная работа. Но есть еще и другая категория иностранцев, которые не могу получить гражданство и на то есть веские причины, они могут быть самые разные.

У нас огромное количество людей, получивших отказ, и, естественно, мы занимаемся этими вопросами вплотную, будучи неправительственной организацией в сфере миграции. Мы выясняем для себя, что для отказа есть весомые причины, объективного характера. И когда с такими отказниками проводится разъяснительная работа, они уже в последующие годы, проживая на территории Азербайджана, стараются не допускать тех ошибок, которые в прошлом послужили причиной для отказа в выдаче им гражданства Азербайджана.

Однако законодательство позволяет таким людям повторно обратиться, и даже несколько раз. И в случае отсутствия серьезных причин для отказа, гражданство этим людям выдается.

Яна Мадатова