Анастасии Волочковой «светит» три года тюрьмы

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Российский балерине Анастасии Волочковой может грозить до трех лет лишения свободы по причине осквернения символов воинской славы России, с просьбами начать проверку ее подписчики обратились в МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В издании выяснили, что в полицию на балерину пожаловались ее читатели после того, как Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Этот самолет использовали самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны.

Известно, что снимок, повлекший много критики, сделан у Музея «Мосфильма» в Москве.

Часть поклонников Волочковой потребовала извиниться ее за осквернение памяти летчиков.

В обращении в правоохранительные органы содержатся просьбы привлечь ее к ответственности. Реакции со стороны следователей пока не последовало.