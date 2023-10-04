Анастасии Волочковой «светит» три года тюрьмы

Российский балерине Анастасии Волочковой может грозить до трех лет лишения свободы по причине осквернения символов воинской славы России, с просьбами начать проверку ее подписчики обратились в МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
В издании выяснили, что в полицию на балерину пожаловались ее читатели после того, как Волочкова разместила фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Этот самолет использовали самые тяжелые годы во время Великой Отечественной войны.
Известно, что снимок, повлекший много критики, сделан у Музея «Мосфильма» в Москве.
Часть поклонников Волочковой потребовала извиниться ее за осквернение памяти летчиков.
В обращении в правоохранительные органы содержатся просьбы привлечь ее к ответственности. Реакции со стороны следователей пока не последовало.