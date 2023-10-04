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Глава КСИР заявил, что Иран обладает системой наведения баллистических ракет

Глава КСИР заявил, что Иран обладает системой наведения баллистических ракет

Иран является одной из трех стран в мире, обладающих интеллектуальной системой наведения баллистических ракет.

С таким заявлением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами.

«Система интеллектуального наведения баллистических ракет – это крайне сложная технология, и ей обладают лишь три государства во всем мире, в том числе Иран. Это показывает прогресс нашей страны, хотя нашим противникам это не нравится», – приводит его слова агентство Fars.

Какие еще страны, помимо Ирана, обладают интеллектуальной системой наведения, Салами не сообщил.

«Кроме того, мы добиваемся успехов в сфере производства беспилотников. Наши БПЛА способны поражать суда на расстоянии в несколько тысяч километров при помощи искусственного интеллекта, и мы даже можем определить ущерб, который они нанесли кораблю», – подчеркнул командующий КСИР.

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