МИД России об аресте Азербайджаном карабахских сепаратистов

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В МИД России прокомментировали задержание бывших лидеров сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна и «госминистра» Рубена Варданяна.

На вопрос армянского журналиста о том, делает ли Москва что-то для их освобождения, Захарова отметила, что вопросы нужно адресовать армянскому МИД, так как эти люди являются гражданами Армении.

«Упомянутые вами граждане являются гражданами Армении. Кто-то из них отказался от российского гражданства. У кого-то изначально было только оно. К нам никто не обращался. У нас обращений формальных, неформальных, если мы не берем информационную сферу (там много чего говорится), обращений не было», – сказала Захарова.