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Захарова о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Захарова о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном. Ее слова приводит ТАСС.

«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили», — заявила она.

По ее словам, сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определяться совместно с Баку, «с учетом ситуации на земле».

Также Захарова заявила, что в начале нового витка кризиса в Нагорном Карабахе представители России, Евросоюза и США провели совещание. По словам Захаровой, встреча представляла собой «рядовой обмен точками зрения» и не содержала секретных деталей.

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