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Захарова: «Я бы на месте Катрин Колонна все-таки помолчала»

Захарова: "Я бы на месте Катрин Колонна все-таки помолчала"

Париж ложными заявлениями пытается сыграть на карабахском вопросе, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Франции о том, что Россия не выполнила своих обязательств.

На пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном глава МИД Франции заявила, что Россия не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего соглашения.

«Не Франции говорить про обязательства. Франция была ко-спонсором и гарантом выполнения Минских договоренностей (по Украине – ред.)… Я бы на месте Катрин Колонна все-таки помолчала бы насчет гарантий и обязательств по поводу урегулирований отношений между странами, где Франция себя называет или считает посредником», – сказала Захарова.

Она назвала заявления главы МИФ Франции ложью и попыткой сыграть на карабахском вопросе, на тяжелой гуманитарной ситуации армянского населения, покинувшего регион.

Захарова отметила, что Россия остановила кровопролитие 9 ноября 2020 г., согласовала комплекс трехсторонних заявлений за период с 2020 по 2022 г., так называемую «дорожную карту» примирения Баку и Еревана. Эти наработки, по ее словам, стали копироваться ЕС и США, а потом просто искажаться в угоду их интересам без заботы о населении этого региона.

Россия, по словам Захаровой, обеспечила прекращения огня 20 сентября 2023 г. Российские миротворцы помогли и, по ее словам, помогают решать гуманитарные проблемы в регионе.

«А что сделала Франция, а что сделал Брюссель, весь ЕС? Что-нибудь, хотя бы для предъявления мировой общественности. Кроме слов, кроме затянувшейся глобальной пиар-акции», – отметила она.

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