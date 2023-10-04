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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Все ученые работают в США. Об этом
представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Однако, когда материя сжимается до наноразмерностей, возникают квантовые явления: а их свойства определяются размером материи. Нобелевским лауреатам по химии 2023 года удалось создать частицы настолько маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями.

Исследователи считают, что в будущем квантовые точки могли бы внести свой вклад в гибкую электронику, крошечные датчики, более тонкие солнечные элементы и зашифрованную квантовую связь.

В прошлом году премия досталась профессору Стенфордского университета Каролин Бертоцци, профессору Мортену Мелдалу из Копенгагенского университета и химику Барри Шарплессу из Института Скриппса в США за вклад в развитие клик-химии и биоортогональной химии.

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