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Кремль подтвердил проведение секретных трехсторонних переговоров по Карабаху

Кремль подтвердил проведение секретных трехсторонних переговоров по Карабаху

В Кремле подтвердили проведение трехсторонних переговоров по Карабаху накануне антитеррористических мероприятий Азербайджана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение некоторых СМИ о встрече, отметив, что описанные детали этой встречи «не соответствуют действительности».

«Не совсем так, как это описывается, там много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, действительно имели место», – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть сведения о переговорах.

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