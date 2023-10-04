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Захарова: «ЕС предал армян»

Захарова: "ЕС предал армян"

Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника не только на Балканах, но и в ситуации с Арменией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Наобещали в три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации. Ее можно и нужно было решать в правовом, политическом русле с учетом всех исторических особенностей ситуации», – цитирует Захарову «Спутник Армения».

С точки зрения официального представителя МИД РФ, события 19-20 сентября в Карабахе показали, что европейские наблюдатели заняли «подлейшую» позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, и просто заманили Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми наблюдателями, считает она.

«С пути реализации достигнутых при посредничестве РФ договоренностей отговаривал Армению именно Запад – США и ЕС. Брюссель был одним из первых «запевальщиков» о том, что не нужно выполнять все то, о чем договаривались Москва, Ереван и Баку, а нужно идти особым путем. Куда привел этот особый путь – к сожалению, мы теперь видим. Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня – это тоже видел Евросоюз», – заявила Захарова.

По ее словам, вместо того, чтобы содействовать улучшению и стабилизации обстановки, ЕС обвинял Россию в том, что она якобы предала армян Карабаха.

Как отметила Захарова, «Россия не предала, она всегда была рядом, останавливала кровопролитие, помогала финансово и гуманитарно». С точки зрения дипломата, на самом деле это ЕС предал армян.

Брюссель, по оценке Захаровой, стал провокатором в регионе. Европейские наблюдатели не попадали под обстрел и трагически не погибали, они только поджигали, так как только это и умеют делать, добавила она.

Захарова считает, что никакой деэскалации миссия ЕС в Армении не обеспечивает, а лишь выполняет разведывательные функции и занимается провоцированием ситуации.

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