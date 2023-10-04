Сбежавших от талибов 1,7 миллиона афганцев вернут на родину

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Правительство Пакистана объявило о масштабной высылке незаконно находящихся в стране мигрантов, что вызвало тревогу среди сбежавших от талибов 1,7 миллиона афганцев. Об этом сообщает AP.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Сарфраз Бугти заявил, что подобные меры не направлены против афганских беженцев напрямую и будут распространяться на мигрантов всех национальностей. «Любой, кто живет в стране нелегально, должен вернуться обратно», — сказал он.

Бугти добавил, что все незарегистрированные мигранты должны добровольно вернуться в свои страны до конца октября, чтобы избежать массовых арестов и насильного возвращения на родину. Он также уточнил, что правительство планирует конфисковать имущество и активы нелегальных мигрантов и создать специальную телефонную линию, чтобы представители общественности могли сообщать властям о таких мигрантах за вознаграждение.

Сообщается, что кампания проводится на фоне ухудшения отношений между Пакистаном и Афганистаном, возглавляемым «Талибаном», из-за заявлений правительства Пакистана о нападениях в стране боевиков-талибов и их перемещения через общую границу.