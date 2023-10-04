Ашурбейли не видит перспектив жизни на Марсе

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В «Ичеришехер» состоялась закладка первого камня уникального исторического комплекса Ashurxan Palace, на строительство которого выделено 30 миллионов евро. Он появится в доме, который принадлежал бакинскому нефтепромышленнику и меценату Хаджи Ибрагиму Аждар-беку Ашурбекову, сообщает Minval.az.

«Мы только все начинаем. Вы все видите, в каком состоянии находится здание. На днях мы одобрили масштабный проект, который готовился несколько лет», – заявил потомок известного азербайджанского рода Ашурбековых (азербайджанских нефтепромышленников-аристократов) – Игорь Ашербейли.

По его словам, комплекc Ashurxan Palace площадью 3 000 кв метров охватит весь квартал, здесь же будут размещаться музей, Event Hall, отель, бар, рестораны.

«Мы думаем, что за два года завершим строительство проекта, и надеемся на открытие комплекса через 2,5 года. Event Hall будет уникальным, он будет самым большим в старом городе, который вместит в себя более 100 человек. Здесь будут проводиться лекции, свадьбы, словом, различные мероприятия», – добавил Ашурбейли.

Бизнесмен отметил, что фасад здания будет выполнен в стиле старого города, чтобы гармонично сочетаться с ним. Что касается дизайна и интерьера внутри, то тут будут отражены все пять эпох развития Азербайджана: зороастризм, ислам, царская Россия, СССР и независимый Азербайджан.

«Все 25-30 номеров отеля будут убраны в стиле этих пяти эпох, каждый из номеров будет иметь имя одного из моих известных предков», – подчеркнул он.

В здании также будет находиться исторический музей семьи Ашурбековых.

«Это будет музей, охватывающий период с 1743 года по настоящее время, с отражением радостных и горестных дней моего рода. Горестных, потому что мои предки расстреляны НКВД в 1938-1941 годы, но есть и радостные страницы, поэтому история семьи на фоне истории страны. Такая вот задумка», – отметил он.

В музее будут представлены экспонаты, помощь в этом окажут музейные сообщества Азербайджана, уже достигнута договоренность по этому поводу: «В музее будут не только экспонаты, но и современные технологии интерактивного режима».

Кстати, бывший глава одного из крупнейших российских оборонных концернов – «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли в 2016 году объявил о создании космического государства «Асгардия», которое, по замыслу бизнесмена, поможет основать колонию на Луне.

Касаясь работы конгресса астронавтики, который проходит в эти дни в Баку, он сказал, что это самое крупное событие в мире в этой области: «Сейчас мы являемся спонсорами международного конгресса астронавтики, который впервые проходит в Баку. Это самое крупное событие в мире в этой области. Оно каждый раз проходит в разных странах мира, в прошлом году конгресс состоялся в Париже. Мы также принимаем участие в нем, вскоре я проведу пресс-конференцию».

Он также отметил, что в Баку пройдет третий конгресс руководящего состава «Асгардии», где новые министры и председатель парламента принесут присягу, им будут вручены удостоверение высших государственных лиц и памятные медали.

«На сегодня «Асгардия» насчитывает 1 110 000 граждан из 235 стран как признанных со стороны ООН, так и не признанных, есть и представители Азербайджана, четверо из них являются членами парламента», – подчеркнул он.

Ашурбейли также прокомментировал заявление Илона Маска о вероятности жизни на других планетах, в частности на Марсе. По словам Ашурбейли, он не видит перспектив жизни на Марсе: «Я инженер, а не фантазер, поэтому я перспектив жизни на Марсе не вижу. Человечество может жить на пилотируемых ковчегах, кораблях с искусственной гравитацией. А по поводу Марса, это уже вопросы к Илону Маску», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев