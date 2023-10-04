Конституционный суд Грузии внесет решение по вопросу импичмента президента не позже 14 октября

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Конституционный суд (КС) Грузии должен направить в законодательный орган заключение по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили не позже 14 октября.

Об этом заявила судья КС Ирина Имерлишвили, сообщает «Спутник-Грузия».

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» 12 сентября внесла в КС конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президента. Беспрецедентное в истории Грузии судебное разбирательство по поводу импичмента президента уже второй день проходит в Конституционном суде.

«Парламент направил представление в Конституционный суд 12 сентября, а суд зарегистрировал его 14 сентября. Следовательно, крайний срок – 14 октября, когда суд должен направить заключение в парламент», – заявила Имерлишвили.

Правящая партия запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.