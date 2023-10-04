МИД Азербайджана раскритиковал заявления Катрин Колонны

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МИД Азербайджана решительно осуждает и отвергает необоснованные претензии, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время пресс-конференции 3 октября в ходе ее визита в Армению.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается неприемлемость попытки Франции вооружать Армению.

Подчеркивается, что утверждение Франции о том, что армянские жители, добровольно уезжающие из региона, насильно стали переселенцами, является безосновательным и идет в разрез с позицией ООН, Международного Комитета Красного Креста, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и других международных организаций, и нацелено на то, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность.

Отмечается, что Франция в течение 30 лет никогда не придавала значения массовому насильному изгнанию азербайджанцев с родных земель, совершению против них военных преступлений и массовых убийств.

Акцентировано внимание на то, что, Франция закрывает глаза на грубое нарушение Арменией всех норм и принципов международного права, обязательств, достигнутых в рамках договоренностей, продолжение ею военно-политических провокаций против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны, неполный вывод ее вооруженных сил с азербайджанских территорий до проведения Азербайджаном антитеррористических мероприятий, что в итоге препятствует мирному процессу и является источником угрозы в регионе.