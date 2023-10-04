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Десятки человек стали жертвами ДТП в Венеции (видео)

Десятки человек стали жертвами ДТП в Венеции (видео)

В Венеции пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 15 м на железную дорогу, проходящую вдоль трассы. Об этом пишет Rai.

Погиб 21 человек, еще 12 получили ранения, пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Автобус работал на метане и сразу после падения загорелся, пожарные все еще пытаются потушить огонь, уточняет агентство ANSA. По его данным, число пострадавших больше — до 40.

В автобусе ехали люди, возвращающиеся домой с работы, у некоторых из них украинские паспорта, рассказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро: «Было также несколько детей. Многих людей спасли, и мы пытаемся вытащить застрявших в автобусе».

«Я сразу объявил городской траур в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе. Апокалиптическая сцена, нет слов», — добавил мэр Венеции.

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