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Со дня освобождения Джебраила прошло три года

Со дня освобождения Джебраила прошло три года

4 октября 2020 года азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в этом районе.

«Азербайджанская армия освободила город Джабраил и 9 сел Джабраильского района», – заявил в этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня освобожден город Джабраил и 9 сел района в частности село Кархулю, Шюкюрбейли, Йухары Маралйан, Черакен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал», – сказал Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Президент Ильхам Алиев также поздравил командиров соединений – генерал-майора Маиса Бархударова, генерал-майора Хикмета Мирзоева и руководимый ими личный состав по случаю освобождения от оккупации города Джебраил и 9 сел района.

Он поручил им передать поздравления Верховного главнокомандующего всему личному составу корпусов. Маис Бархударов и Хикмет Мирзоев выразили благодарность Верховному главнокомандующему, заверили президента в том, что и впредь будут с честью выполнять все поставленные задачи.

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