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Кирби: У Украины осталось до восьми недель на контрнаступление

Кирби: У Украины осталось до восьми недель на контрнаступление

США считают, что у Украины осталось от шести до восьми недель на продолжение попыток контрнаступления до ухудшения погодных условий. Об этом, как передает РИА Новости, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Погода не является нашим другом. У нас осталось 6-8 недель до того момента, как положение станет более тяжелым», – сообщил он на брифинге, комментируя возможность Киева продолжить контрнаступление в условиях наступающих холодов.

Кирби добавил, что в связи с этим Конгресс США должен оперативно поддержать выделение дополнительных средств для Украины.

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