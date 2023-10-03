Мирзоян: Международные партнеры не требовали от Армении выхода из ОДКБ

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Международные партнеры не требовали от Армении выхода из Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна.

Французского министра спросили о том, важно ли для Франции прекращение взаимодействия Армении с ОДКБ для налаживания оборонного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

Колонна переадресовала вопрос Мирзояну, добавив, что Ереван и Париж уже согласовали ряд вопросов и действуют в этой сфере очень ответственно, чтобы не провоцировать эскалацию.

В свою очередь Мирзоян отметил, что речь идет о содействии оборонному потенциалу Армении.

«Что касается ОДКБ, то могу заверить: наши партнеры никогда не ставили перед нами требований о выходе из этой организации», – заявил глава МИД Армении.