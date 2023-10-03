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Азербайджан планирует запуск двух спутников

Азербайджан планирует запуск двух спутников

В рамках проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса между Азербайджанским космическим агентством (Азеркосмос) при Министерстве цифрового развития и транспорта и компанией Israel Aerospace Industries (IAI) был подписан договор о сотрудничестве по разработке в Азербайджане новых спутников наблюдения.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что программа Azersky-2 не только обеспечит устойчивое наблюдение за поверхностью Земли, но и откроет новую страницу в космической отрасли, а также послужит дальнейшему развитию космической экосистемы в стране.

В соответствии с подписанным соглашением в рамках программы Azersky-2 будут разработаны два спутника наблюдения, оборудованные электрооптическими датчиками высокого разрешения и предназначенные для дистанционного зондирования поверхности Земли.

Проектирование, сборку и испытания первого спутника проведет компания IAI с участием азербайджанских специалистов.

Израильские специалисты также окажут поддержку Азеркосмосу в проектировании центра разработки спутников, а опыт, приобретенный азербайджанскими специалистами, позволит наладить производство в Азербайджане второго спутника.

Председатель Правления Азеркосмоса Самеддин Асадов сказал на церемонии подписания: «Этот проект уникален как для Азеркосмоса, так и для компании Israel Aerospace Industries, и он, несомненно, внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими странами в космической сфере. Считаю наше сотрудничество важным шагом по развитию человеческого капитала и космических технологий в стране».

«Как компания Israel Aerospace Industries, мы гордимся, что вносим значимый вклад в это сотрудничество, и будем стремиться к дальнейшему укреплению двустороннего партнерства во имя взаимных интересов наших стран», – президент и главный исполнительный директор израильской компании Боаз Леви.

В рамках сотрудничества с IAI в Азербайджане будут обеспечены все необходимые наземные системы управления и эксплуатации Azersky-2. Для азербайджанских специалистов будет проведен тренинг по контролю за спутником и обработке изображений со спутника.

Спутники будут выпущены на орбиту в 2026 и 2028 годах. О том, какая ракета-носитель выведет спутники на орбиту, станет известно в следующие месяцы.

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