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Армянские НВФ сдали росмиротворцам 79 единиц бронетехники и 96 орудий

Армянские НВФ сдали росмиротворцам 79 единиц бронетехники и 96 орудий

Незаконные вооруженные формирования Карабахского региона Азербайджана по состоянию на 3 октября сдали 79 единиц бронетехники, 96 орудий полевой артиллерии и около 57,6 млн боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

«На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов», – говорится в информационном бюллетене МО РФ.

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