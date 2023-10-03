Аршакян исключил недружественные действия против Путина

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Армения всегда уделяет большое внимание отношениям с Россией. Об этом на заседании Национального Собрания во время парламентского часа заявил 3 октября вице-спикер НС от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

По мнению парламентария, очень важно, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении, достоинстве, а также принципах исполнения взаимных правовых обязательств. Его слова приводит news.am.

«Учитывая озвученные по вопросу ратификации Римского статута оценки и имеющуюся в них определенную напряженность, как руководитель армяно-российской межпарламентской комиссии, считаю важным высказаться о сложившейся ситуации. Излишне говорить, что между членами межпарламентской комиссии существуют теплые личные и рабочие отношения, основанные на взаимном уважении. Наши вопросы, находящиеся в повестке дня, всегда исходили и исходят из интересов двух стран и народов. Мы не нацелены на какие-либо недружественные действия в отношении России или ее руководителя, в чем, к сожалению, нас пытаются обвинить наши же российские коллеги. При этом, некоторые деятели армянской оппозиции пытаются посредством создания межгосударственной напряженности получить определенные дивиденды на политической арене», – сказал Аршакян.

Данный проект, по его словам, исходит из интересов Армении. При этом, есть механизм, с помощью которого можно решить все двусторонние вопросы.

«В заключение хочу отметить: разногласия и напряженность возникают между всеми коллегами, друзьями, и родственниками. Однако кажущееся напряжение носит временный характер, и я уверен, что оно прояснится и будет преодолено», – заключил вице-спикер НС.