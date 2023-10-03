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Гюлер: Мы всегда будем рядом с нашими дорогими азербайджанскими братьями

Гюлер: Мы всегда будем рядом с нашими дорогими азербайджанскими братьями

С лозунгом «два государства, одна нация» мы всегда будем рядом в справедливой борьбе с нашими дорогими азербайджанскими братьями, в печали и радости.

С данным заявлением выступил министр Национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он поздравил Азербайджан с проведенными в Карабахе успешными антитеррористическими мероприятиями и подчеркнул, что Турция прилагает усилия для установления мира и стабильности в регионе:

«Точно так же мы поддерживаем Ливию, Катар, Сомали, Косово, Боснию и Герцеговину, братские, дружественные и союзные страны во многих других регионах, способствуя международному миру и стабильности».

Я.Гюлер также добавил, что борьба с терроризмом будет продолжаться до уничтожения последнего террориста:

«Наши границы защищены нашими многоуровневыми системами безопасности, чтобы более эффективно бороться с терроризмом, обеспечивать безопасность границ и пресекать контрабанду».

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