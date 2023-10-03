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Ратификация Римского статута отвечает интересам Армении, считает Ханданян

Ратификация Римского статута отвечает интересам Армении, считает Ханданян

Республика Армения предпринимает все шаги для обеспечения безопасности Армении различными способами. Oб этом на брифинге с журналистами в НС заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Саргис Ханданян, коснувшись вопроса ратификации Римского статута Национальным собранием.

«Ратификация Римского статута отвечает интересам Армении. Республика Армения предпринимает все шаги для обеспечения безопасности Армении различными способами, в том числе и правовыми, и ратификация Римского статута является одной из них», — подчеркнул Ханданян.

По его мнению, не стоит преувеличивать процесс ратификации Римского статута и его последствия.

«Правительство постоянно работало и продолжает работать с российскими партнерами, и ратификация Римского статута никак не связана с армяно-российскими отношениями», — заключил Ханданян.

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