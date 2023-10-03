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Рустамян: Ратификация Римского статута ухудшает отношения и с Ираном

Рустамян: Ратификация Римского статута ухудшает отношения и с Ираном

Решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда является недальновидным шагом, так как ухудшает отношения не только с Россией, но и с Ираном. Об этом заявил в интервью агентству Sputnik заявил депутат парламента от блока «Айастан», член партии АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

Депутат задается вопросом, в чем спешка, с которой власти Армении пошли на такой шаг.

«Решение приняли в пику Москве. Зачем спешить и принимать документ полностью? Можно было ратифицировать частично или в компромиссном варианте, оговоренном с Россией и Ираном. Почему-то все говорят о Москве, но ведь у Тегерана тоже есть претензии к ратификации статута», – отметил он.

Речь идет о двух стратегических союзниках и партнерах Армении, которые сейчас находятся в конфликте с Западом, и Армения тем самым вовлекается в этот конфликт. Это может иметь самые негативные последствия для Армении и чревато конфронтацией, опасается Рустамян. Он в то же время подчеркнул, что нельзя отождествлять эту власть с армянским народом и армянской государственностью.

«Мы будем делать все, чтобы последствия такого шага (ратификации Римского статута) не отразились на судьбе Армении и ее народа… Эти власти когда-нибудь уйдут, а армянский народ не должен получать удары с тех или иных сторон», – сказал политик.

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