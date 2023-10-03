Каким будет ответный ход Путина?

731 Просмотров

Армения все же довела до логического завершения – или до абсурда – историю с ратификацией Римского статута. Реакция Москвы оказалась вполне предсказуемой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав Армению «дружественным нам государством» и «партнёром», заметил: «Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», – после чего охарактеризовал ратификацию Арменией Римского статута как «некорректный шаг» с точки зрения двусторонних отношений с РФ. В парламенте формулировки куда жёстче.

По мнению вице спикера верхней палаты парламента РФ Юрия Воробьёва, это «недружественный шаг в отношении нашего лидера – президента России Владимира Владимировича Путина». Его коллега Константин Косачёв назвал ратификацию утратой Арменией «юридического суверенитета».

Ну наиболее примечательная заявление сделал глава комитета СФ по международным делам, бывший высокопоставленный дипломат Григорий Карасин: Москва проанализирует решение Армении и сделает выводы на будущее. Здесь уже явно чувствуется обещание «ответки». Что неудивительно. Римский статус «лежал без движения» в недрах армянской бюрократии достаточно долго, но ратифицировать его на Баграмяна, 26 решили именно теперь, на пике антироссийской истерии в Армении и как раз тогда, когда в производстве Международного уголовного суда имеется ордер на Владимира Путина. Это уже, пардон, не удар в спину, а плевок в лицо.

Пусть и «в прыжке», с учётом разницы в весовых категориях. И то, что Ереван как бы приглашает Россию к торгу, намекая, что, присоединяясь к МУС, здесь рассчитывали использовать эту площадку против Азербайджана, настроений Кремля может не изменить. При этом у Москвы, несмотря на все неприятности на мировой арене, сколько угодно «кнопок и рычагов», позволяющих отрихтовать ситуацию в Армении,начиная от контроля над внешними границами Армении и совместных группировок сухопутных сил и сил ПВО и заканчивая российской собственностью на железную дорогу, энергетику, сотовую связь и газотранспортную систему. Эксперты уверены: к реальному давлению на Ереван Москва ещё не приступала. Поднятый ереванскими СМИ и пабликами шум по поводу застрявшего на КПП «Верхний Ларс» груза армянского бренди – это не более чем предупреждение.

Настоящее экономическое давление начнется, когда РФ станет продавать Армении газ по мировым ценам. Притом что возможности выбирать у Еревана не будет – газотранспортная система находится в российской собственности. Вопрос, каким будет ответ России и станут ли там молча терпеть армянскую перекройку геополитики, стоит того, чтобы его озвучить. Особенно с учётом того обстоятельства, но потенциал для ответа Москвы есть. Готовы ли к этому в Армении? А вот тут всё не так просто.

Эта ратификация очень напоминает манёвр отчаяния Никола Пашиняна. Несмотря на громкие обещания, реальной поддержки на Западе он не получил. США отказались считать происходящие в Карабахе «этнической чисткой». Евросоюз отпускает шпильки в адрес Баку, но не более того. Даже Франция дает понять, что не ввяжется в войну ради Армении. Ратификация Римского статута вполне могла показаться Пашиняну надёжным способом произвести неизгладимое впечатление на приехавшие в Ереван Катрин Колонна, а заодно её шефа Эммануэля Макрона, Джо Байдена, Энтони Блинкена и Шарля Мишеля.

Никол Пашинян пришел в политику из журналистики и сохранил безошибочное чутье на заголовки. Он великолепно чувствует, что надо сказать или сделать, чтобы завтра оказаться на первых полосах мировых СМИ. Но вот просчитывать последствия, понимать реальный расклад сил, наконец, чувствовать «красные линии» – этого «шашлычный варчапет» уже не умеет. Со всеми вытекающими. Так что Баку самое время запасаться попкорном.

Нурани, обозреватель