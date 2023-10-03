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Володин о ратификации Арменией Римского статуса: «Зачем?»

Володин о ратификации Арменией Римского статуса: "Зачем?"

Армения приняла стратегически неверное решение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на ратификацию в парламенте республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

»Ереван ратифицировал Римский статут. Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и ее гражданам. Объяснить можно какое угодно решение и что угодно, но тем, кто принимал его, надо в первую очередь ответить: «Зачем?», — написал Володин.

Он добавил, что этот шаг противоречит выбору народов России и Армении.

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