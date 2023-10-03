Итальянский сенатор: Азербайджан не проводил «этническую чистку» в Карабахе

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Азербайджан не проводил «этническую чистку» в Карабахе.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети «X» (бывший Twitter) написал председатель Политической комиссии Сената Европейского союза (ЕС), сенатор Джулио Терци.

«В отчете миссии наблюдателей и экспертов ООН не содержится никаких доказательств, свидетельских показаний или просто фиксации признаков ущерба окружающей среде, животноводческим объектов, жилью и инфраструктуре, а также нет никаких доказательств, свидетельских показаний или фиксации даже обычных признаков насилия в связи с «этнической чисткой», в которой некоторые стороны обвиняют или подозревают Баку в последние недели»,- говорится в публикации сенатора.