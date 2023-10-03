В Берлине проходит митинг недовольных очередным военным пакетом Германии Украине

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В Берлине проходит протест против поддержки Украины, в котором участвуют несколько тысяч человек правых взглядов, передает РИА Новости.

«Левые, правые, середина — нам наплевать. Мы за демократию, которой сейчас не наблюдается», — заявил один из выступающих на сцене протестного мероприятия.

Протест вызван очередным пакетом военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.

В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.