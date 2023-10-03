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Генпрокуратура опровергает информацию о смертном приговоре напавшему на посольство Азербайджана в Иране

Генпрокуратура опровергает информацию о смертном приговоре напавшему на посольство Азербайджана в Иране

В Генпрокуратуре Азербайджана прокомментировали информацию о вынесении в Иране смертной казни лицу, совершившему теракт против посольства Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в некоторых медиа и соцсетях распространилась информация о том, что совершивший теракт против посольства Азербайджана в Тегеране приговорен к смертной казни.

«Сообщаем, что ход уголовного дела, расследуемого в Иране по произошедшему преступлению, внимательно отслеживается нами, и с иранской стороной поддерживается постоянная связь. В соответствии с иранским законодательством следствие по уголовному делу завершено, и направлено в суд. Прокурор потребовал самого сурового наказания для виновного, однако в настоящее время суд окончательного решения не принял. Надеемся, что суд в ближайшее время вынесет справедливый приговор, обеспечив заслуженное наказание виновному лицу», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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