Каким будет ответный ход Путина? |
Большинство азербайджанцев против амнистии для главарей хунты |
Шарль Мишель: Отношения с Баку не простые, но Азербайджан является нашим партнером |
Армения ратифицировала Римский статут МУС |
Армянская дипломатия пробила очередное дно |
Турция начала крупномасштабную АТО по всей стране |
Три года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации |
Сельчук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе |
Гаджизаде отреагировал на заявление посла Финляндии |
Главное Политика

Кремль отреагировал на скандальное решение властей Армении

Кремль отреагировал на скандальное решение властей Армении

Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, передает ТАСС.

«Армения – это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», – заметил представитель Кремля.

Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений, отметил Песков.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – заметил он.

Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту потребует поиска решения для России. «Наши контакты постоянно идут на разных уровнях и нам предстоят серьезные разговоры по этой теме. Нужно искать какое-то дипломатическое решение в этой связи», – сказал он, комментируя ситуацию.

Он добавил, что предстоит разобраться в правовых нюансах вопроса, а также напомнил, что Россия считает «абсолютно незаконным, ничтожным» ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Нужно будет разбираться, могут ли в Армении превалировать одни акты над международным правом, – потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении, – или они не могут обеспечить особые условия для исключений», – сказал Песков.

Российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту РФ Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению, заявил Песков.

Теги:
Из этой рубрики
Рустамян: Ратификация Римского статута ухудшает отношения и с Ираном
Политика

Рустамян: Ратификация Римского статута ухудшает отношения и с Ираном

2023/10/03, 18:45
Трюдо: Канада не намерена обострять отношения с Индией
Политика

Трюдо: Канада не намерена обострять отношения с Индией

2023/10/03, 18:32
Каким будет ответный ход Путина?
Политика

Каким будет ответный ход Путина?

2023/10/03, 17:45
Кремль заявил, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха
Политика

Кремль заявил, что Россия «болеет сердцем» за армян Карабаха

2023/10/03, 16:16
Кремль отреагировал на скандальное решение властей Армении
Политика

Кремль отреагировал на скандальное решение властей Армении

2023/10/03, 15:59
Косачев назвал ратификацию Римского статута унизительной для Армении
Политика

Косачев назвал ратификацию Римского статута унизительной для Армении

2023/10/03, 15:04
Шарль Мишель: Отношения с Баку не простые, но Азербайджан является нашим партнером
Политика

Шарль Мишель: Отношения с Баку не простые, но Азербайджан является нашим партнером

2023/10/03, 14:43
О судьбе Варданяна без пафоса
Политика

О судьбе Варданяна без пафоса

2023/10/03, 14:27
Шарль Мишель: Россия предала армян
Политика

Шарль Мишель: Россия предала армян

2023/10/03, 14:24