Кремль отреагировал на скандальное решение властей Армении

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Россия считает народ Армении братским, но к руководству этой страны у Москвы есть вопросы, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, передает ТАСС.

«Армения – это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», – заметил представитель Кремля.

Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений, отметил Песков.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это – некорректное решение», – заметил он.

Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту потребует поиска решения для России. «Наши контакты постоянно идут на разных уровнях и нам предстоят серьезные разговоры по этой теме. Нужно искать какое-то дипломатическое решение в этой связи», – сказал он, комментируя ситуацию.

Он добавил, что предстоит разобраться в правовых нюансах вопроса, а также напомнил, что Россия считает «абсолютно незаконным, ничтожным» ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Нужно будет разбираться, могут ли в Армении превалировать одни акты над международным правом, – потому что фактически сейчас это международно-правовая ситуация для Армении, – или они не могут обеспечить особые условия для исключений», – сказал Песков.

Российской стороне не хотелось бы, чтобы президенту РФ Владимиру Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению, заявил Песков.