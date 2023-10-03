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Главное Спорт

В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)

В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)

8 октября у подножья горы Кёргёз, в одноименном массиве, расположенном на Абшеронском полуострове, пройдет открытый фестиваль скалолазания, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На текущий момент для участия в мероприятии зарегистрировалось более 100 поклонников скалолазания, в различных возрастных категориях.

Спортивное мероприятие, в котором примут участие спортсмены из разных регионов нашей страны, в том числе зарубежных стран, пройдет в 2-х дисциплинах – боулдеринг и сложность. Для них в течение последних двух недель, было подготовилено 40 маршрутов различной категории сложности.

Организатор мероприятия, Федерация Альпинизма Азербайджана, ставит перед собой цель – популяризировать и развивать скалолазание, привлекая подростков и молодежь к занятиям этим видом спорта, давая им возможность развиваться и совершенствоваться, чтобы в будущем с честью представлять нашу страну на международных соревнованиях.

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В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)
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В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)

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