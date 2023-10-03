Во Франции паника из-за распространения клопов

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Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население «прекратить панику» вокруг распространения клопов в столице.

«Я не вижу никаких оснований для паники, – сказал Руссо в эфире радиостанции France Inter. – Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов».

Глава Минздрава отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов. По его оценке, «людям приходится тратить €2-3 тыс., чтобы избавиться от насекомых». «Я буду работать над тем, чтобы добиться снижения тарифов на эти услуги», – подчеркнул он, добавив, что Минздрав привлекает около 500 экспертов для борьбы с распространением насекомых. Он обратил внимание, что «эта проблема никак не связана с миграцией».

Газета Le Parisien сообщила, что оппозиция требует сформировать в каждом округе Парижа специальные бригады для борьбы с паразитами. Проблема, как подчеркивает издание, должна быть решена до начала Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом 2024 года.

Постельные клопы стали проблемой для многих мировых мегаполисов, отметила газета. Так, Нью-Йорк борется с паразитами уже более 15 лет. На этой неделе правительство Франции должно провести совещание в связи с письмом мэрии Парижа премьер-министру Элизабет Борн по поводу угрозы распространения клопов.

Издание напомнило о другой проблеме Парижа – распространении крыс, которая также требует срочного решения. Мэрия, в частности, намерена установить в парках и садах несколько тысяч специальных мусорных баков, защищенных от проникновения грызунов и не позволяющих им питаться отходами.