Александр Коваленко: Заявления про «армянский» Крым и бессмертный реваншизм

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На днях бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян сделал громкое заявление касательно временно оккупированного полуострова Крым, который якобы на 70% армянский, и Армения имеет право забрать его себе. Такое заявление у многих в Украине вызвало удивление, хотя удивляться на самом деле было нечему.

Дело в том, что армяне продолжают болеть историческим реваншизмом, забывая в песочных замках далёкого прошлого о том, что живут они в мире настоящего. Но это проблема не только армян, но и их соседей, ведь именно такой исторический реваншизм становится оправданием преступлений, которые совершаются против соседних стран, и затягиваются в своём разрешении на долгие десятилетия.

Заявление Владимира Погосяна обусловлено было мифологизацией исторических фактов и событий, на что ссылается не только внутренняя, но и внешняя политика Армении, игнорирующая как реальные границы, так и международное право. По сути, действия Армении всегда игнорировали вестфальскую систему международных отношений, действующую от 1648 года и подразумевающую принципы национального и государственного суверенитета в установленных и признанных границах. Кроме того, грубо нарушались принципы, чётко прописанные в Декларации о принципах международного права 1970 года и Хельсинкском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, важным пунктом которых является нерушимость государственных границ.

Но у Армении, как и у другой страны, попирающей международные акты, всегда есть оправдание своим экспансивным действиям – мифологизированная история, навязываемая как пояснение своих преступных действий.

Что самое забавное, Владимир Погосян заявил о видах и «правах» на Крым тогда, когда полуостров оккупирован (временно) Россией. То есть будут воевать с Россией за полуостров? Конечно же, нет. Но всё же интересно на это посмотреть после того, как армянские незаконные военизированные формирования не продержались в Карабахе и суток.

Но у этого заявления, скорее всего, другой подтекст, чем банальная рефлексия на конспирологию, а именно – сохранение вектора на нарушение общепринятых международных правил нерушимости границ. Даже после двух сокрушительных поражений в Карабахе Ереван отказывается от принятия ситуации в долгосрочной перспективе, относится к ней исключительно ситуативно. То есть двуличная позиция, обусловленная вынужденностью принятия нынешнего положения, при полном отрицании сохранения его в будущем. Мы уже не единожды встречались с такой позицией и по отношению к Украине.

Например, Армения не признавала оккупированный полуостров Крым российским, но поддерживала очень тесные связи с местными сепаратистами, этническими армянами. Так, в октябре 2020 так называемый президент «арцаха» Араик Арутюнян принял в Карабахе руководителя Союза добровольцев Крыма Армена Мартояна. Мартоян – это российский военный и политик армянского происхождения, более известный под именем Самвел Мардоян, являвшийся на то время незаконным «депутатом республики Крым» от партии Владимира Путина. Во время оккупации Крыма Мардоян был командиром 4-й роты «самообороны Крыма». Принимал участие в захвате аэропорта Симферополя, а также в многочисленных похищениях и пытках проукраинских активистов. Находится в международном розыске по линии Интерпола.

То есть совершенно беспрепятственно в Карабах через Армению заезжал разыскиваемый Интерполом преступник? Официально не поддерживающая войну против Украины Армения стала за прошедшие полтора года основным поставщиком контрабандной микроэлектроники в Россию. Не потому, что Армения – это новая Силиконовая долина на Южном Кавказе, а потому, что это основной транзитный хаб микроэлектроники для нужд российского ВПК.

Приглашённая же на саммит первых леди в Киев Анна Акопян для решения вопроса этой транзитной роли Армении стала не столько уделять внимание решению этой проблемы, сколько распространять фейки про «голод» в Ханкенди и «блокаду» Карабаха.

Отсутствие уверенности в адекватной реакции и поведении официальных армянских лиц лишь подтверждает то, что двусторонние отношения с этой страной на доверительном уровне просто невозможны. Особенно, когда по отношению к тебе и твоим территориям у этой стороны вынашиваются некие эфемерные реваншистские намерения.

А потому заявления об “армянском” Крыме – это проявление неизменной армянской идеи о расширении границ. Нет, не прямая угроза Украине, такого страха нет, но ретрансляция как таковой идеи, которая никогда не умрёт. А сосед с такими бессмертными идеями-фикс всегда будет опасно-непредсказуемым.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az