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Косачев назвал ратификацию Римского статута унизительной для Армении

Косачев назвал ратификацию Римского статута унизительной для Армении

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Армения пошла на недружественный по отношению к Москве шаг принятием Римского статута.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, Ереван начал процесс собственного «юридического закабаления» со стороны «гаагской Фемиды».

«Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие», — написал Косачев.

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