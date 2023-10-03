Армения проиграла Армению

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Почему на Западе набирает силу дискредитация Азербайджана и какова ее ближайшая и отделенная цель; как меняется геополитическая ситуация в регионе – кто против кого и почему; отчего Армения не избежала краха, включая гуманитарного? И, наконец, останется ли хоть горсточка армян в Карабахе, есть ли в этом политическая и гуманитарная необходимость?

Азербайджан победил и отвоевал свое – Карабах почти опустел без насилия и угроз со стороны победителя, не противившегося исходу армянского населения из региона. Удерживать не стали, но и гнать – не гнали: напротив, предложили реинтеграцию в азербайджанское государство с соответствующими конституционными гарантиями безопасности. Парадоксально, но факт: победителя, к тому же, делающего гуманные жесты, не прощают не только армяне, но и Запад. Хор хулящих набирает силу и срывается на фальцет – как в западном экспертном сообществе и прессе, близкой к властям США, так и в собственно властных структурах Америки.

Не отстает и Франция (она особо расстаралась) вместе с частью Евросоюза – ее лживые заявления и угрозы приводить уже нет смысла в силу их затяжной многосерийности (догнать и перегнать «Санта Барбару»).

Словом, победителя осуждают уже за то, что он победил, набрал реальный политический и иной вес, а это не входит в интересы открытых и латентных антагонистов азербайджанской власти. Таковых навалом и в Сенате, и в Конгрессе США. Чего хотят, за что борются на далеком от них континенте?

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид обратился к американской администрации с призывом ввести санкции против Азербайджана – заметим, не он один: сформировалась довольно влиятельная ячейка. «Крайне важно, чтобы мы делали больше для поддержки армянского народа Нагорного Карабаха. Я призываю коллег и администрацию привлечь Азербайджан к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека путем введения целевых санкций», – написал сенатор в X (бывший Twitter). Он также указал на важность прекращения помощи США правительству Алиева в сфере безопасности.

В свою очередь конгрессмен Брэд Шерман заявил о необходимости вооружить Армению «соответствующим оборонительным оружием для сдерживания вторжения на ее территорию». С чьей стороны ожидается вторжение – не уточняется, но, имея в виду исламофобскую Idea fixa не только в Европе, но и США – «напряжение» исходит от Азербайджана и Турции. И – чем черт не шутит – возможно, и от Ирана. В принципе, зарапортоваться в угоду текущей и изменчивой политической конъюнктуре можно до чего угодно. Не исключено, что «доброжелатели» Армении обвинят в предстоящем вторжении и Россию. В общем, куда ни кинь – всюду клин для Армении. Но «Америка ее защитит».

В итоге американский сенатор Джерри Питерс представил законопроект, который запрещает США оказывать помощь Азербайджану в сфере безопасности до тех пор, пока не будет разъяснено, что он не станет предпринимать наступательные действия против армян.

«Правительство Азербайджана ясно дало понять (!), что оно может и будет использовать свои военные ресурсы для осуществления жестоких нападений на народ Армении и Нагорного Карабаха, — говорится в обосновании к законопроекту. — США не могут быть соучастниками азербайджанского насилия против армянского народа. Мы должны принять этот закон, чтобы заблокировать дополнительную помощь США Азербайджану до тех пор, пока последний не прекратит свою агрессию в регионе».

Законопроект вряд ли утвердят, но это еще не означает, что лоббисты Армении и антагонисты Азербайджана в США прекратят свои пугалки – хотя бы для острастки. Питерс, кстати, присоединился также к группе американских законодателей, требующих от Минфина и Госдепа введения санкций в отношении ряда высокопоставленных азербайджанских чиновников.

И хоть после инспекции экспертами ООН ситуации в Карабахе насильственные действия против армян со стороны Баку не подтвердились, и пресс-секретарю госдепа Мэтью Миллеру пришлось это фактически признать – «…вынесение вердикта по вопросам геноцида или этнических чисток требует обстоятельного процесса, основанного на доказательствах. На данный момент я не могу озвучить каких-либо заключений на этот счет», – он, все же, озвучил необходимость «скорейшего формирования международной мониторинговой миссии для Карабаха».

Словом, «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Но вопреки версии классика, уволочь в темный лес Азербайджан хоть и хочется, но колется. Однако попытки есть и будут.

«Голос Америки» (понятно, чей рупор) поведал о том, что Евразийский центр «Атлантического совета» собрал группу экспертов «для обсуждения текущего состояния дел в Нагорном Карабахе и будущего этой территории в контексте всего Южного Кавказа». Что ж, ничего крамольного в этом нет, если бы не упорное проталкивание обозначения Карабахского региона как «Нагорный Карабах». И если бы не вступление вещателя, представившего бэкграунд победного карабахского действа следующим образом: «19 сентября азербайджанские силы начали так называемую «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, пытаясь убрать нелегитимное, с точки зрения Баку, правительство региона и установить контроль над этой территорией. Азербайджанские силы обстреляли Нагорный Карабах, утверждая, что «армянские силы действуют незаконно на его территории», и, в конечном итоге, вынудили … подписать соглашение о прекращении огня».

И далее: «Госдепартамент отреагировал на это событие, последовавшее за длительной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, отметив, что «эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы установления мира в регионе».

Шейла Пайлан, бывшая юрисконсульт ООН в ходе вышеуказанной дискуссии заявила, что «нормализация отношений без предварительных условий остается неизменной политикой и позицией Армении в отношении Турции». Но Анкара «продолжает поддерживать гиперагрессивную и воинственную политику Азербайджана в отношении армян». Поэтому прогресса в отношениях между Арменией и Турцией ожидать не приходится, считает она. А президенту Реджепу Тайипу Эрдогана Пайлан поставила в строку то, что во время операции Азербайджана в Карабахе он присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН и «потратил много времени на дискуссии и выступления», чтобы продвинуть утверждение о том, что «Карабах – это Азербайджан, а Зангезурский коридор – неизбежный следующий шаг Баку». Как считает Пайлан, Генеральная ассамблея ООН стала «отвлекающим событием от того, что Баку делал в Карабахе».

Что же до собственно Армении, «На данный момент ситуация в ней, мягко говоря, нестабильная, … происходит процесс абсорбции беженцев из Карабаха. Они травмированы не только бомбежками и голодом, но, прежде всего, изгнанием со своей родины».

И все в таком же духе: Азербайджан – агрессор, проводник этнической чистки, претендующий, вне возвращенных территорий, еще и на регионы Армении, официально находящиеся в составе РА.

Вопрос первый: Почему Запад столь усерден в дискредитации Азербайджана, и почему Армения резко и «доверчиво» развернулась к США и Евросоюзу, показав спину своей «благодетельнице» – России? С одной стороны, она боится войны с ней и, к тому же считает, что армяне проиграли в результате российско-азербайджано- турецкого сговора. Но с другой стороны, Ереван фактически объявил России «холодную войну», которая, помимо глобального геополитического, военного, технологического и экономического противостояния, на которые у армянской стороны нет никаких ресурсов, заключается и в идеологическом противостоянии. В последнем – наиболее упрощенном и содержащем мелкие и крупные пакости, – она преуспевает.

По большому счету, Запад уже давно присматривался к Армении благодаря постоянной внутриполитической грызне в республике, вызывающей перманентные политические кризисы. Кроме того, Ереван и Карабахский регион фактически находились в состоянии войны с Баку, вызывающей страх и заметно ослабляющей РА. То есть Запад довольно грамотно просчитал ситуацию и заблаговременно внедрил в Армению соросовца Пашиняна, захватившего власть и готового обслуживать геополитические интересы своих хозяев.

А состоят они в очистке региона от любого военного присутствия России, которая не поддержала Армению в ее противостоянии с Азербайджаном, и теперь Ереван может «полагаться» только на США, их поддержку в координации вопросов безопасности республики (тут Вашингтону предстоят разного рода провокации и игры не только на российском, но также азербайджанском, турецком, иранском и европейском треках); обучение военнослужащих, укрепление и улучшение обороноспособности, поддержка правительственных структур, развитие энергетического сектора. Во всяком случае, так анонсируется развитие отношений между РА и США и, что самое удивительное, армяне, в большинстве своем, в это верят.

Верят в возможность «деколонизации» Армении и всего Южного Кавказа (понятно – от кого): амбиция колоссальная и априори ложная, однако подпитываемая тем фактом, что в двухмиллионной стране США имеют едва ли не самое многочисленное посольство в мире.

Но как собирается Ереван синхронизировать и обеспечивать интересы США и Франции на Южном Кавказе, имея в виду претензии доминирования на нем и Вашингтона, и Парижа (о России пока умолчим). Нет, обе эти столицы открыто не враждуют, но их конкуренция не может не отразиться на безопасности Армении и всего региона.

Майкл Хикари Сечире, старший советник по политике Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, считает влияние США в регионе еще «достаточно хрупким». По его мнению, США рискуют, что «стороны не проявят последовательную приверженность делу мира, особенно если мы не будем непреклонно отстаивать принципы, которые мы артикулировали».

Кроме того, полагает он, «необходимо успокоить Армению, подтвердить ее суверенитет и найти какой-то механизм, желательно международный, который поможет гарантировать преемственность армянской цивилизационной модели и территориальную целостность, потому что какова бы ни была оценка безопасности региона прямо сейчас, армянский народ и правительство Армении испытывают вполне понятные опасения, что они находятся на заключительном этапе своего цивилизационного пути существования, а их никто не защищает. При этом важно работать и с азербайджанской стороной, объясняя ей неустойчивость и бесперспективность агрессивной внешней политики».

В контексте «агрессивности внешней политики» Азербайджана. Американцев постоянно должны бы преследовать призраки Хиросимы – Нагасаки, Вьетнама, Белграда, Ирака и иже с ними, но – не преследуют. То есть контраргументы, если говорить о политике сухо, не работают, в том числе, и для Парижа, выставленного африканцами из многих французских колоний. Но Пятая республика, пытающаяся восстановить свое былое величие, в качестве компенсации за утрату в Африке пытается насадить его на Южном Кавказе.

Ну и прихватить энергетические возможности Азербайджана – в идеале, прихват богатств всего Каспия. То есть нефть и газ становятся реальным и орудием, и оружием политического и энергетического свойства. Европе углеводороды (Россия во многом утратила соответствующий рынок) нужны позарез. Значит, за них надо побороться. А бороться придется не только с государствами ареала Каспия, но и с США, которые на дефиците российских нефти и газа наживают в Европе большие деньги. И это означает, что из схемы поставок в Европу государства Каспия, спустя некоторое время, следует исключить.

С другой стороны, Азербайджан для США – партнер важный, если воспринимать его (а Запад так и делает) в качестве заслона на пути Ирана, с которым Евросоюз имеет неформальные и выгодные для него отношения. Но если американцы начнут брать Южный Кавказ приступом, то в игру вступит Иран – до сих пор его повышенной активности на армяно-азербайджанском направлении не наблюдалось. И не будем забывать о маршруте Зангезурского коридора, а также (это можно только предполагать) консультаций по нему Баку, Анкары и Москвы с Тегераном.

Словом, как видим, на Южном Кавказе вырисовывается картина «все против всех», и многие – против Азербайджана. Можно ли было ее избежать – ведь во многом доступ к региону расширили не столько украинские события, сколько карабахское противостояние, амбиции Армении и, в то же время, ее страхи, нагнетание высочайшей тревожной волны, способной накрыть весь Южный Кавказ.

Так, политолог Андраник Ованнисян напоминает, что официальные лица Турции и Азербайджана постоянно говорят о Зангезурском коридоре, и что это неспроста: по его утверждению, в противном случае Баку бы не занимался передислокацией азербайджанских войск поближе к армянским границам.

«Если процессы будут развиваться в этой же логике, то новая война может стать реальностью уже в обозримом будущем», — цитирует эксперта телеграм-канал ArmeniaOne. И речь, в первую очередь, о захвате Сюникской области.

Армянам сейчас, конечно, нелегко, и ни в чем не виновным людям можно посочувствовать – не только карабахцам, покинувшим в страхе перед «карательными операциями» Азербайджана свою родину (речь не о хищниках, присвоивших чужое), но и тех, кто проживает на территории Армении. С началом распада СССР, а он, по факту, произошел раньше официально объявленного, армяне носились со своим «величием» и якобы «своими» территориями гораздо больше, чем с государственным строительством, причем, заряд агрессии на протяжении более тридцати лет был сильнее, чем его могла вынести республика, не потерпев краха.

Не говоря уже о том, что карабахской проблемы могло вообще не возникнуть, а возникнув, – решилась бы окончательно и с меньшими потерями сразу же после ноября 2020 года, когда сепаратисты должны были начать покидать территорию Карабаха. Но, несмотря на дислоцированных там российских миротворцев, Армения продолжала держать на территории Азербайджана порядка 10 тыс. вооруженных людей. В итоге вопрос решился хоть и позже, но окончательно, и всего за сутки: квазинезависимость «Арцаха» перестала существовать.

Но – люди: они стали заложниками политических игр, и исход армян из Карабахского региона – довольно серьезный. В Ереване утверждают, что «вынужденных переселенцев» – более 100 тыс. , хотя вряд ли эту цифру можно брать на веру, исходя, в том числе, из утверждений армянской стороны, что в Карабахе, до исхода людей из него, проживало 120 тыс. человек.

При том, что Азербайджан предлагает армянам план реинтеграции с гарантиями защиты всех их прав, страх преобладает, и он понятен: столкновения могут возникнуть на бытовом, а не государственном уровне, когда в Карабах вернутся изгнанные из него азербайджанцы.

Нужно ли Азербайджану армянское население на своей территории? С одной стороны, имея в виду (за редким исключением) укоренившийся в сознании людей образ врага, это может создать властям АР лишнюю головную боль. С другой стороны, речь идет о гуманитарной составляющей ситуации и гуманизме в целом, толерантности, этнической и религиозной терпимости, то есть о международном имидже Азербайджана: бегство армян подрывает его авторитет и дает «миру» – пусть и пустое основание – обвинять Баку в нарушении прав человека, этнической чистке и т.д., хоть он никого не изгонял.

Так что армяне в Азербайджане – это палка о двух концах, и не желающих услышать Баку ни в чем не убедит. А вот карабахские армяне в Армении – это трагедия для переселенцев и неподъемная ненужная ноша для жителей самой республики. Некоторую помощь переселенцам окажут соответствующие западные структуры, отдельные государства, однако она не будет достаточной для сносной жизни людей: они останутся чужими и обездоленными среди своих же.

Но, думается, в Азербайджане, все же, останется тысяч 10-15 армян и, не исключено, что малая часть покинувших Карабах вернется в него и примет азербайджанское гражданство.

Что касается России. Роль ее на Южном Кавказе, несомненно, резко снизилась, однако полный уход Москвы из него, несмотря на все старания Запада и лично Пашиняна, вряд ли возможен, хотя на ближайшую перспективу доминировать в регионе из числа внешних игроков будет, скорее всего, Турция, что породит клубок противоречий с Ираном и Западом.

Как пояснил VERELQ российский эксперт Федор Гайда, «Россия в принципе не уходит хотя бы просто потому, что у России есть базы в Закавказье. Это, в первую очередь, в Абхазии, Южной Осетии». Россия, кроме всего прочего, считает эксперт, «очень серьезно заинтересована в сотрудничестве с двумя мощными региональными силами, которые в Закавказье есть. Это Иран и Турция».

Гайда признал наличие объективных факторов ослабления России, связанных с ее активной концентрированностью на украинском направлении, чем могут воспользоваться региональные державы, те или иные региональные игроки. Но, тем не менее, они «должны понимать, что так или иначе им все равно с Россией жить, им с Россией надо будет продолжать выстраивать какие-то отношения».

Ну а в Ереване есть силы, желающие выстраивать отношения именно с Россией, поскольку другого и хоть какого-то гаранта безопасности республики они не видят. То есть альтернативная система безопасности не создана, а вот условия для хаоса и столкновения на Южном Кавказе самых разных сил – обеспечены. Сторонники такого мнения прогнозируют, что «Россия соберется, наконец, и сместит Пашиняна».

Сместит или нет – вопрос спорный. А если сместят – то какие именно силы? – вовсе необязательно, что российские. Сейчас очевидно одно: революционный премьер сильно поспособствовал полноценному столкновению на Южном Кавказе различных игроков, чем поставил безопасность региона под серьезную угрозу. И касается это, в первую очередь, самой Армении, зажатой между геополитическими интересантами разного калибра и масштаба.

Армения проиграла не только Карабах, Армения проиграла Армению.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az